İstanbul

'da düzenlenen

uyuşturucu

operasyon

unda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerindeki belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.



Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA