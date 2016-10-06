İstanbul'da terör saldırısı: 5 yaralı

Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi yakınında saat 15.50 sıralarında patlama meydana geldi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bahçelievler ilçesi Fatih Caddesi'nde bombalı motosikletin patlatılması sonucu ilk tespitlere göre biri ağır 5 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadesine yer verdi.

Çevredeki araç ve binalar zarar gördü

Patlamanın şiddetiyle çevredeki araçlar ve binalar zarar gördü.

Olayın ardından çok sayıda ambulans ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği alanda çevre güvenliğini alırken, yaralanan bazı vatandaşlar da ambulanslarla hastaneye götürüldü.