İstanbul'da sağanak trafiği felç etti

İSTANBUL - İstanbul'un Anadolu yakasında sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak etkili oldu.

Anadolu yakasındaki Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinde görülen şiddetli sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla göle dönen yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

D-100 Karayolu'nda Gülsuyu ve Cevizli kavşaklarında biriken su nedeniyle İstanbul ve Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısa süre etkili olan yağışın etkisini kaybetmesinin ardından suların çekilmesiyle D-100 Karayolu'ndaki trafik normale döndü.

Öte yandan, yağış nedeniyle Kartal ve Maltepe sahilinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.