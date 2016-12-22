Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres yolunda seyreden Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araç henüz bilinmeyen nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan 4 polis yaralanarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerden 3'ünün ayakta tedavi edildiği, birinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğe kapanan yol, zırhlı aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.
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