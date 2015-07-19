İstanbul'da kayık alabora oldu: 2 ölü

İSTANBUL - Alınan bilgiye göre, Güzelce sahilinden gezmek için 4 metrelik kayıkla denize açılan ikisi amca çocuğu 6 arkadaş, kayığın alabora olması sonucu denize düştü. Çevredeki balıkçıların yardımıyla 3 kişi kurtarılırken, 3 kişi kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Helikopter desteğinin de sağlandığı aramalarda dalgıçlar da kayıpları bulmak için çalışma başlattı.

Kuzenler el ele

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Fatih ve Kayhan Çileli'nin yüzme bilmedikleri ve amca çocukları olduğu ortaya çıktı.

Dalgıçlar, Fatih ve Kayhan’ın cesedini el ele tutuşmuş vaziyette bulduklarını belirtti. Bu arada denize açılmadan önce bazı balıkçıların, kayığın küçük olması nedeniyle gençleri uyardığı öğrenildi.

Kayıp 1 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.