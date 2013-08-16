İstanbul'da katliam protesto edildi

İSTANBUL



İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sosyal medyada örgütlenen kişiler, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.



Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, burada yaptığı konuşmada, Mısır'daki katliamı kınayarak, ABD, İsrail ve AB'ye darbeye destek verdikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.



Dilipak, batı medeniyetinin arkasında kızılderili ve siyahilerin kanı olduğunu belirterek, "Son 100 yılda iki dünya savaşı çıkardılar. Yetmedi, soğuk savaşı devreye soktular, kardeşleri sağcı, solcu diye birbirine kırdırdılar. 50 İslam ülkesi var. Bu sınırları, beyaz egemenler çizdi. Bu sınırları, biz çizmedik. Bu sınırları, kabul etmiyoruz. O ülkelerin rejimleri, orada yaşayan insanları temsil etmiyor. Onun için Mısır'da Mursi'yi devirdiler. Gezi olayları, onun için çıkarıldı. Gezi'yi durdurmazsanız, Mısır'da olanlar sizin de başınıza gelecek" diye konuştu.



Batı medeniyetinin Müslümanları paramparça ettiğini söyleyen Dilipak, bu akşam düzenlenen etkinlikle Müslümanların ümmet birliğini gösterdiğini dile getirdi.



İhvan'ın darbeden sonraki direnişinin, darbecileri, İsrail'i ve diğer batılı devletleri şaşırttığını kaydeden Dilipak, şunları belirtti:



"Onların Amerika'sı varsa, İsrail'i varsa, bizim de kadiri mutlak Allah'ımız var. İhvan'ın direnişiyle her şeylerini kaybettiler. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri, direniş karşısında maskara oldu. Zalimlere karşı boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız. İhvan'a ve mazlumlara karşı ettiğiniz dualara karşılık, onlar da size duayla karşılık veriyor. Tüm dünyadaki Müslümanlar, size selam ediyor. Siz tarihin yaşayan tanıkları, ümmetin göz aydınlığısınız."



"Saraçhane, kardeş meydan oldu"



Genç Hareket Başkanı Sezgin Kızılkoca da Mısır'daki katliamı kınayarak, Saraçhane'nin, Adeviyye'deki nöbeti devraldığını ve kardeş meydan olduğunu söyledi.



İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Aktüre ise Kur'an-ı Kerim'de geçen Hz. Musa'nın kıssasını hatırlatarak, Hz. Musa'nın Firavun'u yendiğini ve modern firavunlara karşı Allah'ın yardımını yollayacağını ifade etti.



Ümmet için toplandıklarını bildiren Aktüre, "Sancılı olayların ardından zaferin geleceğine yürekten inanıyorum" dedi.



Sık sık tekbir getiren gruptakiler, "Üzülme, gevşeme, Allah bizimle", "Kahrolsun işbirlikçi zalimler", "İhvan'a selam direnişe devam" şeklinde sloganlar atıyor. Gruptakiler "İhvan'a selam direnişe devam", "Diren, diril, özgürleş" şeklinde dövizler, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları ve Mısır bayrağı taşıyor. Parktaki bir ağaca da üzerinde "Amerika demokraSİSİ" yazılı bir pankart asıldı.



Zaman zaman Seyyid Kutub'un "Sen özgürsün" şiirini dinleyen gruptakiler, birlikte yatsı namazı kıldı.



Mısırlı araştırmacı-yazar Ahmed Yusuf, Mısır'daki katliamı kınayarak, Mısır halkının katliama direnmeye devam ettiğini ve yarın milyonların tekrar meydanlara dökülerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Mısır'da meydanlarda Müslümanları katledenleri ve camileri yıkanları yakından tanıdıklarını belirten Yusuf, "Az önce Mısır'da bulunan kardeşimle konuştum. 'Biz bedel ödemezsek Allah zafer nasip etmez. Direnişi sürdüreceğiz' dedi. Bu direniş ümmetin direnişi. Şehit sayısı 5 bini geçti. Şehitler için üzülmeyin. İmtihanımız, ümmetin sınavı devam ediyor. Gençler ümmet için devam ediyor" diye konuştu.



Direniş tüm Arap dünyasına yayıldı



RASD Haber Ajansı Genel Müdürü Amr Farrag da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerini darbeye destek verdikleri gerekçesiyle kınadı.



Türk hükümetine Mısır halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Farrag, "Biz sadece darbecilerle savaşmıyoruz. Amerika, İsrail ve yandaşlarıyla da savaşıyoruz. Adevviye ve diğer meydanlarda toplananları dağıttılar ama biz kıyama kalktık. Bu direniş tüm Arap dünyasına yayıldı, yayılmaya da devam edecek. Hürriyetimizi ve kaybettiklerimizi tekrar kazanacağız. Biz şehitlerin yolunu, Hasan el-Benna ve Seyyid Kutub'un yolunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Katliam sırasında 10 gazetecinin öldüğünü ve kendi muhabirleri dahil birçok kişinin yaralandığını aktaran Farrag, darbeciler yönetimden çekilene kadan ajans olarak haber yapmaya devam edeceklerine dikkati çekti.



Saraçhane Parkı'ndaki eylemler devam edecek



Protesto gösterisinde aralarında İhvan-ı Müslimin Gençlik Kolları liderlerinden Abdurrahman Shousha'nın da bulunduğu 4 kişi, gruptakilerle Arapça marş söyledi.



Sık sık tekbir getiren gruptakiler, "Üzülme, gevşeme, Allah bizimle", "Kahrolsun işbirlikçi zalimler", "İhvan'a selam direnişe devam" şeklinde sloganlar attı. Gruptakiler "İhvan'a selam direnişe devam", "Diren, diril, özgürleş" şeklinde dövizler, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları ve Mısır bayrağı taşıdı. Parktaki bir ağaca asılan "Amerika demokraSİSİ" yazılı pankart dikkati çekti.



El Cezire televizyonu da protesto eyleminin bir bölümünü canlı olarak yayınladı.



Zaman zaman Seyyid Kutub'un "Sen özgürsün kardeşim" şiirini dinleyen gruptakiler, parka kurulan dev ekrandan katliam sonrası çekilen görüntüleri izledi.



Gruptakilere, yarın Eyüp Sultan Camisi'ndeki cuma namazının ardından kılınacak gıyabi cenaze namazına ve akşam Saraçhane Parkı'nda yapılacak protestoya katılmaları çağrısında bulunuldu.



Yazar Ramazan Kayan'ın yaptırdığı duanın ardından, eylem sona erdi.





AA