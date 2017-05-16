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İstanbul’da kadınlara özel bir ilk

İstanbul Fulya'da hizmet veren Fulya Estetik Güzellik Salonu İstanbul ve Türkiye’de kadınlara özel tek ve ilk olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

İstanbul’da kadınlara özel bir ilk

İstanbul Fulya'da hizmet veren Fulya Estetik Güzellik Salonu İstanbul ve Türkiye’de kadınlara özel tek ve ilk olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

16 Mayıs 2017 Salı 11:53
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İstanbul’da kadınlara özel bir ilk

“Güzellik alanında geride bıraktığımız yıllara dayanan tecrübemize güvenerek, sahip olduğunuz güzelliğinize güzellik katmak için, FULYA ESTETİK olarak son günlerin tam donanımlı cihazları ile sizlere hizmet vermek için bekliyoruz. Müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışımız, seçimlerimizde etkili olmuştur. Bu esasa dayanarak, İstanbul kadar ulaşımı zor bir şehirde, Beşiktaş gibi merkezi noktayı tercih ettik. Otopark sıkıntısı çekmeden aracınızı rahatça park edeceğiniz, ücretsiz AVM otoparkının, müşterilerimiz için ciddi bir rahatlık olacağını düşündük.”

“İstanbul’un en prestijli plazalarından biri olan Selenium Plaza’da hizmet vermekteyiz.
FDA (Dünya Sağlık Örgütü) onaylı cihazlarımız, kendi alanında profesyonel uzmanların tecrübesiyle buluşturulmuştur. Uzmanlarımız, mevcut tecrübelerine rağmen sürekli yenileyici ve geliştirici özel eğitimlere gönderilmektedir. Bu durum, her an değişen teknolojiye uyum sağlamalarını ve işlem kalitesini daha da artırmayı sağlamaktadır.
Sektördeki gelişmeleri takip etmek ve hizmetlerimize entegre etmek, kaliteyi her zaman üst basamaklara taşır.”


“Güler yüzlü ve donanımlı uzmanlarımız sizleri güzelleştirirken, kendinizi özel ve keyifli hissetmenizi sağlayacaktır. Anlık değil, kalıcı ve gerçek sonuçları, müşterilerimize sunmamız, A plus bir hizmet verdiğimizin kanıtıdır. Ancak sağlıklı bir cilt ve sağlıklı bir vücut enerjisi ile güzelliğimize güzellik katabiliriz. Sağlık noktasında hijyene son derecede özen gösterilir. Ve daha da önemlisi yapılan uygulamalar bireye ait sağlık, yaş, vücut, cilt tipi gibi birçok parametre dikkate alınarak kişiye özel hazırlanır. Ve hatta uygun olmaması dikkate alınarak belki de hiçbir şekilde uygulama yapılmayabilir.”


"Güzelliğiniz ve sağlığınız bizim için önemlidir.
Genç kalmak için, geç kalmayın."

Haber: Zafer Toprak

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul FulyaFulya Estetik Güzellik Salonu
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