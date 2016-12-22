Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 15 Aralık'ta

elektrik kesintisi

uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 9.00-12.00'de, İçerenköy Mahallesi Doğanay, Çilek, Metin, Nevzat Bey, Sarı Kanarya, Ertaç, Huzur Hoca, Yalçın, Altınova, İnci, Yolcu, İnciler, Doğanbey, Erengazi, Alanaldı, Tepelik, Aldemir, Kaportacı, Balık sokakları, Sahrayı Cedit Mahallesi Tepe Sokağı, 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 54, 50, 1, 101, 3, 10. ve 5'inci, Yeditepe, 6, 4, 15'inci sokakları, 12.00-15.00'te, Fetih Mahallesi Tahralı, Libadiye, Söğütlü, Somuncu Baba, Baraj Yolu, Sarıkamış, Karaman Çiftlik Yolu elektrik alamayacak.

Kadıköy'de 02.00-05.00'te, Rasimpaşa Mahallesi, Osmanağa Mahallesi, Caferağa Mahallesi sokakları, 09.00-18.00'de, Koşuyolu Mahallesi Sabitbey, Koşuyolu, Görgülü ,Şair Muhibbi sokakları, Maltepe'de 09.00-12.00'de, Küçükyalı Mahallesi Bağdat, Birsen, Neşe, Turgut Reis, Barbaros Hayrettin, Hanımeli, Ahmet Kutsi Tecer, Oya, Aziz Bey, Mine, Mektep sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Pendik'te 09.00-15.00'da, Çınardere Mahallesi Yemeni Sokağı, 09.00-17.00'de, Esenler Mahallesi Gürçayır, Yıldırım, Saray, Düzevler, Dumanlı, Peri Bacası, Pencere, Çınarlı, Amin, Gelincik, Yayla, Taylan, Yayalar, Nebi, Yeşil, Köşk, Karakış, Sivas, Sedir, Deniz Yıldızı, Sırdaş, Marmara, Lale, Kirazlı Mescit, Kemençe, Karlı, Tulumba, Tesbih, İnci, Gülsuyu, Gümüşlü, Gökhan, Yayla, Rıfat Ilgaz, Ulus, Motif sokakları, 10.00-13.00'te, Doğu Mahallesi Oya Sokağı, 14.00-17.00'de, Doğu Mahallesi Erol Kaya Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.

Sultanbeyli'de 09.00-18.00'de, Mehmet Akif Mahallesi Darende, Cebeci, Hattat, Başkale sokakları, Fatih Mahallesi Sanat, Demir, Doğanay, Yaprak, Siyer, Sütlüce, Uluçınar, Gerdan, Hatip, Cebeci, Sümer, Hoca, Seyhan, Şalgamlı, Risalet, Saf, Arcan, Ayyıldız, Çayırbaşı, Boyluca, Emirli, Gözeler sokakları, Şile'de 00.30-06.30'da, Kumbaba, Ahmetli, Darlık, Erenler, Karamandere, Kızılca, Korucu, Meşrutiyet, Satmazlı, Yeşilvadi, Alacalı, Avcıkoru, Bıçkıdere, Doğancılı, Esenceli, Karakiraz, Kervansaray, Kömürlük, Kurna, Oruçoğlu ve Sahilköy mahalleleri, Sofula Sokağı, 09.00-18.00'de, Balibey Mahallesi Fener, Mercan Köşk, Duman, Öğretmen, 23 Nisan, Menekşe, Karanfil, Böğürtlen, Usta, Sahil, Yahşibey, İncir, Duygu, Zeytin, Portakal, Taşkan, Kiraz, Vişne, Istakoz, Erik, Dalga, Dalgıç, Dalyan sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Ümraniye'de 15.00-18.00'de, Saray Mahallesi Üntel, Toya, Siteyolu, Naya sokakları, Üsküdar'da 08.00-12.00'de, Yavuztürk Mahallesi Aktan, Elmacık, Karadeniz, Uzay ,Şölen, Şahinbey, Meriç, Ulaşoğlu sokakları, 10.00-14.00'de, Ünalan Mahallesi Akçay Sokağı, Kısıklı Mahallesi Rehber, Darıcılar, Turistik Çamlıca, Doğuş, Sefa Cami, Akınbey, Demet, Akçağ, Kural, Darıcılar, Televizyon sokakları, Bahçelievler Mahallesi Çiğdem Sokağı, Yavuztürk Mahallesi Hikmet, Yakamoz, Gelgeç, Ece, Efdal, Fırın Arkası, Fırın, Hisar, Tosya, Karadeniz, Kurtuluş, Matbaa, Aytur, Ayvacı, Birlik, Kubbe, Çaydan, Emin, Didem, Fildişi, Nesrin, Safahat, Tarih, Orbay, Fırtına Setüstü, Sütçüyolu, Şair, Şark, İleri, Keşan, Emre, Koca Türk, Fedai, Kısmet sokakları, 11.00-12.30'da, Acıbadem Mahallesi Başkent, Çeçen sokakları, 12.30-14.00'de, Acıbadem Mahallesi Çeçen, Şehit Fethi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

AA