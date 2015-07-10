İstanbul'da 'DAEŞ operasyonu'

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddia edilen 3'ü yabancı uyruklu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası Şanlıurfa, Mersin ve Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul'un 13 ilçesindeki 29 adese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskınlarda, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları ileri sürülen 3'ü yabancı uyruklu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının örgüte eleman temin ettiği iddia edilirken, yabancı uyrukluların ise Suriye'ye geçmeye hazırlandıkları belirtildi.
Aramalarda, 2 otomatik av tüfeği, çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler ve askeri kıyafetler ele geçirildi.
AA
Son Güncelleme: 10.07.2015 09:11