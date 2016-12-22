Alınan ilk bilgilere göre, İçel Caddesindeki bir akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yaralananların olduğu belirtildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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