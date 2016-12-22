Büyükçekmece

'de bir akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama olduğu ve ilk belirlemelere göre olayda yaralananlar olduğu bildirildi.

Alınan ilk bilgilere göre, İçel Caddesindeki bir akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yaralananların olduğu belirtildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA