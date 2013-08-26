İstanbul'da 5 bin taksici meslekten men edildi

İSTANBUL





Geçen yıla kadar adli sicil kaydı istenmediği için, hırsızlık, kapkaç, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında işlem bulunanların ya da madde bağımlısı olanların bile kolaylıkla taksi şoförü olması ve bu nedenle müşterilerin büyük sıkıntı yaşaması üzerine, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ortak bir çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl hayata geçirdiği uygulamaya göre, çalışma ruhsatı verilmesi için taksi sahiplerinden ve şoförlerden adli sicil kaydı istenmesi şartı getirildi.

Taksiciliğin zaman içerisinde günübirlik bir iş olarak görülmeye başlandığını belirten İTEO Başkanı Yahya Uğur, kararın ardından, yaklaşık 5 bin kişinin, adli sicil kaydı zorunluluğu sebebiyle meslekten uzaklaştırıldığını söyledi.