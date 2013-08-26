Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İstanbul'da 5 bin taksici meslekten men edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı, taksi sahiplerinden ve şoförlerden adli sicil kaydı istenmesi uygulaması kapsamında, 5 bin taksicinin meslekten uzaklaştırıldığı bildirildi.

İstanbul'da 5 bin taksici meslekten men edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı, taksi sahiplerinden ve şoförlerden adli sicil kaydı istenmesi uygulaması kapsamında, 5 bin taksicinin meslekten uzaklaştırıldığı bildirildi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 13:32
1030 Okunma
İstanbul'da 5 bin taksici meslekten men edildi

İSTANBUL

Geçen yıla kadar adli sicil kaydı istenmediği için, hırsızlık, kapkaç, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında işlem bulunanların ya da madde bağımlısı olanların bile kolaylıkla taksi şoförü olması ve bu nedenle müşterilerin büyük sıkıntı yaşaması üzerine, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ortak bir çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl hayata geçirdiği uygulamaya göre, çalışma ruhsatı verilmesi için taksi sahiplerinden ve şoförlerden adli sicil kaydı istenmesi şartı getirildi.

Taksiciliğin zaman içerisinde günübirlik bir iş olarak görülmeye başlandığını belirten İTEO Başkanı Yahya Uğur, kararın ardından, yaklaşık 5 bin kişinin, adli sicil kaydı zorunluluğu sebebiyle meslekten uzaklaştırıldığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 13:33
Anahtar Kelimeler:
İstanbulda 5 Bin Taksici Meslekten Men Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ