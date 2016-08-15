İstanbul'da 3 adliyede FETÖ operasyonu

İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa adliyelerindeki bazı görevlilere yönelik gözaltı kararı alındı. Bu çerçevede polis gözaltı kararı alınan personelin adliyelerdeki odalarında arama yapıyor.
AA
İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa adliyelerindeki bazı görevlilere yönelik gözaltı kararı alındı. Bu çerçevede polis gözaltı kararı alınan personelin adliyelerdeki odalarında arama yapıyor.
İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa adliyelerindeki bazı görevlilere yönelik gözaltı kararı alındı. Bu çerçevede polis gözaltı kararı alınan personelin adliyelerdeki odalarında arama yapıyor.
AA