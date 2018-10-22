İstanbul Yeni Havalimanı THY'nin uçuş noktaları arasına eklendi

İstanbul Yeni Havalimanı, Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesindeki uçuş noktaları arasına eklendi ve online bilet satışına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanı, THY'nin internet sitesinde de uçuş noktalarından birisi olarak yerini aldı.

THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlar için online bilet satışına başladı. Vatandaşlar, dilerse İstanbul'daki 3 havalimanı için de uçuş arattığı gibi, sadece yeni havalimanından yapılacaklar için de sorgulama yaptırabiliyor.

Yeni havalimanı, sistemde "ISL" koduyla yer alırken, ilk ticari uçuş için de 1 Kasım'daki seferler seçilebiliyor. Buna göre, yeni havalimanından ilk sefer 1 Kasım Perşembe saat 11.10'da Ankara'ya yapılacak.

THY, ilk etabı hizmete açıldığında günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanından, iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya'ya karşılıklı birer uçuş gerçekleştirecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk 7 günde 6 bin 957 kişinin promosyon fiyatlarıyla uçmayı tercih ettiğini belirterek, "İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan'a (KKTC) promosyon fiyatlarıyla uçun." ifadesini kullanmıştı.

Ekşi, THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşunun yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacağını bildirmişti.