Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
140.901
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6626
EURO
4.1314
Cindy Davası Kazanılacak!
SON DAKİKA
Cindy Davası Kazanılacak!
"İslam ilahi mekteptir"
"İslam ilahi mekteptir"
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz Keyfi Yaşatacak
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz...
Malatya kayısısına AB tescili
Malatya kayısısına AB tescili
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan...

İstanbul Valiliğini işgal girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 askerin yargılandığı davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Valiliğini işgal girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 askerin yargılandığı davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

07 Temmuz 2017 Cuma 14:35
13 Okunma
İstanbul Valiliğini işgal girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Ekim’e erteledi.

İstanbul 13. ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binadaki salonda görülen 7’nci duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

Tutuklu sanık Albay Recep Karaçam, komutanları Sadık Cebeci’ye olan güvenleri nedeniyle yargılandıklarını, kendisinin kesinlikle darbe girişimine katılmadığı iddiasında bulundu.

Karaçam’ın da arasında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı adına avukat İbrahim Ethem Afacan, davaya katılma talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Recep Karaçam, Nizamettin Aydın, İsa Turhan, Erkan Tercan, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, Halit Turan, Sadık Efe, Ali Kahraman, Ünal Memiş, Mustafa Uğurlu ve Cihan Sönmez hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunması nedeniyle sanıkların tümünün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, Milli Savunma Bakanlığının katılma talebine ilişkin kararın bir sonraki celse karar verilmesine hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖİstanbul Valiliğini Işgal Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkeş'ten Hollanda'nın açıklamasına tepki
Türkeş'ten Hollanda'nın açıklamasına tepki
Bozdağ'dan 81 ile Adli Tıp Kurumu müjdesi
Bozdağ'dan 81 ile Adli Tıp Kurumu müjdesi
İstanbul'daki darbe davalarında ilk karar
İstanbul'daki darbe davalarında ilk karar
Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 15 Temmuz etkinlikleri
Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 15 Temmuz etkinlikleri
"Türkiye bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır"
"Türkiye bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır"
"İslam ilahi mekteptir"
"İslam ilahi mekteptir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ