İstanbul üzerinde uçan F-16 pilotları tutuklandı

BALIKESİR

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9. Ana Jet Üs Komutanlığından 20 pilotun arasında yer alan pilot üsteğmen Oğuz Bilgin ve Aykut Yüce, 23 Temmuz'da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu pilotların, "F-16 uçaklarıyla 9. Ana Jet Üssü'nden havalandıkları ve İstanbul üzerinde yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdikten sonra geri döndükleri"nin tespiti üzerine cumhuriyet savcılığı, karara itirazda bulunarak, tutuklanmalarını talep etti.

Bunun üzerine yakalanıp adliyeye sevk edilen 2 pilot, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Pilotların ifadelerinde, kendilerine verilen emri uyguladıklarını ve ne olduğunu bilmediklerini iddia ettikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, aralıklarla 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli bir albay ve 20 pilot gözaltına alınmıştı. Bunlardan adliyeye sevk edilen Albay Ahmet Kunduracıoğlu tutuklanmış, 15 pilot adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 5 pilotun sorgusu ise sürüyor.