İÜ'nün twitter adresinde yer alan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte lütfen güvenlik görevlilerimize yardımcı olunuz." ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyada yer alan ve DEAŞ'a ait olduğu ileri sürülen bazı görsellerde İÜ'nün ana kapısına yer verilmişti.
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