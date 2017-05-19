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İstanbul'un 4 ilçesinde DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan ve 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen 12 yabancı uyruklu da yakalandı.

İstanbul'un 4 ilçesinde DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan ve 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen 12 yabancı uyruklu da yakalandı.

19 Mayıs 2017 Cuma 09:43
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İstanbul'un 4 ilçesinde DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'la bağlantılı faaliyetlerin tespiti ile örgüte eleman temin kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Silivri, Maltepe, Bağcılar ve Güngören'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Söz konusu binaların bulunduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından yapılan operasyona özel hareket polisleri de destek verdi.

Bazı binalara kapılarını kırarak giren ekipler, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, aynı adreslerde bulunan ve çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen yabancı uyruklu 12 kişi de yakalandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDEAŞ OperasyonuDeaşEş Zamanlı Operasyon
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