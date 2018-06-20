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İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu problemi kalmayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Melen Barajı devreye girdiğinde İstanbul'a yılda 1 milyar 77 bin metreküp su temin edilecek." dedi.

İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu problemi kalmayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Melen Barajı devreye girdiğinde İstanbul'a yılda 1 milyar 77 bin metreküp su temin edilecek." dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:34
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İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu problemi kalmayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nda inşaatın yüzde 95 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, Melen Barajı ile İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu probleminin kalmayacağını belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de, 2007'de yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınma etkileri ve kuraklıkta bile İstanbul'u susuz bırakmadıklarını ifade eden Eroğlu, Melen Barajı inşaatının yüzde 95 seviyesine ulaştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"2007 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, inşaatı 2010 yılında bitecek olan Melen sisteminin 1. kademesinin daha erken devreye girmesi için, Melen sistemi inşaatının tamamlanan kısımlarını ve Yeşilçay sistemini kullanarak, 'İstanbul'a Acil Su Temini' adı altında entegre bir proje geliştirdi. Büyük Melen Projesi çerçevesinde, Şafak Eylem Planı ile boru hattı döşenerek 20 Ekim 2007 saat 16.59'da İstanbul'da Yeşilçay sistemine ilk su akıtıldı ve bu sıkıntı aşıldı. İstanbul'un sigortası Melen Projesi ile bugün İstanbul'a günde 700 bin metreküp su temin edilmektedir. Melen Projesi ile 2071 yılına kadar İstanbul'un su meselesi çözülmüştür."

"Melen'de mutlu sona az kaldı"

Eroğlu, İstanbul'un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla dört safha halinde geliştirilen Melen Projesi'nin en önemli safhalarından birini de Melen Barajı'nın oluşturduğunu belirtti.

Melen Barajı'nın, Melen sisteminin depolama tesisi olma özelliğini taşıdığını aktaran Eroğlu, "Melen Barajı devreye girdiğinde İstanbul'a yılda 1 milyar 77 bin metreküp su temin edilecek. Böylece İstanbul'un 2071 yılına kadar olan nüfus artışı da hesaplandığında, içme ve kullanma suyu ihtiyacı kökünden çözülmüş olacak. Proje için bu sene ayrılan 77 milyon 449 milyon liraya ilave olarak yaklaşık 35 milyon lira daha ayırdık ve bu projeyi daha da hızlandırdık. Melen'de mutlu sona az kaldı." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Veysel EroğluMelen Barajı
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