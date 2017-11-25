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İstanbul turuncuya büründü

BM tarafından hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin" kampanyası kapsamında; Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncu renge büründü.

İstanbul turuncuya büründü

BM tarafından hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin" kampanyası kapsamında; Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncu renge büründü.

25 Kasım 2017 Cumartesi 23:59
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İstanbul turuncuya büründü

Birleşmiş Milletler, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin’ kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyada dünyanın dört bir yanındaki sembol eserler 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu renge bürünecek.

Etkinlik kapsamında İstanbul'da, Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi gibi kültürel varlıklarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra Fatih Sultan Mehmet köprüleri gibi sembol eserler turuncuya büründü.

Anahtar Kelimeler:
BMKadınŞiddetGalataKuleFatihSultanMehmetYavuzSultanselim
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