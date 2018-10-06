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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:35
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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün 17.30'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 15.00'ten itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüİstanbul TrafiğiFenerbahçe Ülker Spor Ve Etkinlik SalonuTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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