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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:09
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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 21.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Göztepe müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 17.45'ten itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayGöztepeMaç Düzenlemesiİstanbul Trafiği
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