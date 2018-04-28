Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak maç nedeniyle kentteki bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak maç nedeniyle kentteki bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:46
0 Okunma
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Spor Toto Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, bugün saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigKasımpaşaFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'da içme suyu borusu patladı
Amasya'da içme suyu borusu patladı
ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
TOKİ'den açık arttırma ile konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den açık arttırma ile konut ve iş yeri satışı
'Garaj indirimi tuzağına kanmayın'
'Garaj indirimi tuzağına kanmayın'
Eskişehir'de su samuru ilk kez görüntülendi
Eskişehir'de su samuru ilk kez görüntülendi
NUSRET’TEN SONRA YENİ DÜNYA MARKAMIZ UMUT ÇINARI
NUSRET’TEN SONRA YENİ DÜNYA MARKAMIZ UMUT ÇINARI
Astrolog Vedat Delek’ten Londra çıkarması
Astrolog Vedat Delek’ten Londra çıkarması
Gaziantep'te 72 kilogram eroin bulundu
Gaziantep'te 72 kilogram eroin bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ