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İstanbul toplu ulaşımında yeni ücret tarifesi

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yarından itibaren uygulamaya konacak yeni ücret tarifesiyle tam bilet 2,60, öğrenci bileti 1,25, indirimli biletse 1,85 liraya yükseltildi.

İstanbul toplu ulaşımında yeni ücret tarifesi

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yarından itibaren uygulamaya konacak yeni ücret tarifesiyle tam bilet 2,60, öğrenci bileti 1,25, indirimli biletse 1,85 liraya yükseltildi.

30 Haziran 2017 Cuma 13:31
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İstanbul toplu ulaşımında yeni ücret tarifesi

İETT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu ulaşım ücretleri yeniden düzenlenerek yarından itibaren toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak yeni ücret tarifesine geçildi.

Yeni tarifede tam aylık mavi kart ücreti 205, indirimli aylık mavi kart 125, öğrenci aylık mavi kart ücreti ise 85 liraya yükseltildi. İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri tam 2,30'dan 2,60 liraya, öğrenci 1,15'ten 1,25 liraya, indirimli 1,65'ten 1,85 liraya çıkarıldı.

Yeni tarifeye göre İstanbulkart ilk biniş ücretleri tam 2,30 liradan 2,60 liraya, öğrenci 1,15 liradan 1,25 liraya, indirimli 1,65 liradan 1,85 liraya, aktarmalı biniş ücretleri ise tam 1,65 liradan 1,85 liraya, öğrenci 0,50 liradan 0,55 liraya, sosyal kart 0,95 liradan 1,10 liraya yükseltildi.

Açıklamada, yeni tarifede aktarmaların, kategorisine göre vatandaş lehine azalan şekilde yeniden düzenlendiği belirtilerek, aylık Mavi Kart ücretinin tam 185 liradan 205 liraya, öğrenci 80 liradan 85 liraya, Sosyal Kart 110 liradan 125 liraya yükseltildiği duyuruldu.

Düzenlemeyle tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor.

1, 2, 3, 5, 10 geçişlik kartlarla jeton ücretleri de "Jeton 5,00 TL, tek geçişlik bilet 5 lira, 2 geçişlik bilet 8 lira, 3 geçişlik bilet 11 lira, 5 geçişlik 17 lira, 10 geçişlik: 32 lira" olacak şekilde değiştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Toplu Ulaşımİstanbul Toplu UlaşımYeni ücret TarifesiIstanbulkartİETT
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