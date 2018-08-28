Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Yeni havalimanı açıldığında dünyanın her yerinden direkt uçuşla İstanbul'a gelinebilecek. Bu bakımdan gelişen İstanbul, telif marketinin merkezi olma yolunda bir şehir. Şimdi en başta hedeflediğimiz noktadayız diyebiliriz. Gelen yayıncılar inanarak geldi, biz de üzerimize düşeni yaptık." dedi.

Basın Yayın Birliği tarafından, "Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla 1- 9 Eylül'de dördüncüsü düzenlenecek "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 200'den fazla yayıncıyı ağırlayacak.

Bu yıl kapılarını Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açmaya hazırlanan, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerdeki kitap fuarları başlamadan önce Arapça Kitap Fuarı'nı açmalarının kendileri için zamanlama açısından avantaj olduğunu söyledi.

"Arapça Kitap Fuarı atılması gereken adımlardan biri"

Türkiye'nin Arap ülkeleriyle komşu olduğunu ve birçoğuyla iş ilişkisi bulunduğunu aktaran Kısakürek, "Türkiye'deki Arap yayıncıların dünyaya açılmış kolları var. Arap Yayıncılar Birliği'yle olan iyi iletişimimizle buranın üzerinden Arap dünyasına açılmanın çok daha faydalı olacağını gördük. Madem Türk edebiyatının dünyaya açılmasını istiyoruz, biz onları burada misafir edelim. Onların burada kendi kitaplarını sergilemesini ve bizim kitaplarımızı alıp kendi ülkelerinde ya da bağlantılarında yaymalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısakürek, Türkiye'nin köklü bir tarihe sahip olduğuna vurgu yaparak, "Edebiyatımızı dışarıya açmamız kadar doğal bir şey yok. Bir yandan dışarıdan ithal edilenin değil de elimizdekinin ne kadar kıymetli olduğunu da göstermemiz lazım. Piyasada, hiçbir şey bırakmayan köpük kitaplar varken, bizde çok güzel lezzetleri olan edebi eserler var. Bizim şiirlerimizi, romanlarımızı okusalar Türk edebiyatının ne kadar köklü olduğunu ve dilindeki zenginliği anlayacaklar. O bakımdan Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı bir zorunluluk değilse de atılması gereken adımlardan biri." diye konuştu.

Türkiye'nin 2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nda onur konuğu olmasının birçok açıdan milat olduğunu anlatan Emrah Kısakürek, şöyle devam etti:

"Onun öncesinde bizim edebiyatımız yokmuş gibi bakılıyordu. Orhan Pamuk'un Nobel Ödülü alması da ilgiyi birden bire bu tarafa çevirdi. Pamuk'un en sevdiği yazar olarak Ahmet Hamdi'yi (Tanpınar) söylemesiyle de ertesi sene Ahmet Hamdi patladı ama sadece Orhan Pamuk'la, Ahmet Hamdi'yle yetinemeyiz. Açılan o kapıdan diğer yazarlarımızı da yavaş yavaş dünyaya tanıtmalıyız ve diğer zenginliklerimizi de göstermeliyiz ki 'Türk edebiyatı neymiş.' demeleri lazım."

"Arap yayıncılar inanarak geldi"

Emrah Kısakürek, Türk edebiyatını sadece Arapça Kitap Fuarı'yla değil, birçok farklı ülkedeki fuarlarda da tanıttıklarını dile getirdi.

İlk düzenledikleri Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nın CNR Kitap Fuar'’nda bir köşede yer aldığı bilgisini veren Kısakürek, her yıl genişleyen fuarda bu yıl katılımcıları 6 bin metrekare üzerine kurulu bir alanda misafir edeceklerini ifade etti.

Kısakürek, Türkiye'nin telif alışverişi noktasında iyi bir konuma doğru ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni havalimanı açıldığında dünyanın her yerinden direkt uçuşla İstanbul'a gelinebilecek. Bu bakımdan gelişen İstanbul, telif marketinin merkezi olma yolunda bir şehir. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi gibi ulaşım açısından gayet rahat bir yerde olması büyük bir avantaj. Şimdi en başta hedeflediğimiz noktadayız diyebiliriz. Arap yayıncılar inanarak geldi, biz de üzerimize düşeni yaptık. Burada yaşayan Arap kökenli çok öğrenci var ve birçoğunun imkanı yok. Çeşitli yardım ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 3 senedir onların ücretsiz kitap alabilecekleri kuponlar dağıtılıyor. Bu da Türkiye'de yaşayan Arap nüfusun buraya daha fazla bağlanmasına ve insanlara verdiğimiz kıymetin daha iyi görülmesine sebep oluyor."

Arap Yayıncılar Birliği'nin onayladığı, Arap coğrafyası dışındaki en büyük kitap fuarını hazırladıklarına işaret eden Kısakürek, birçok çeşitliliği bir araya getiren bu fuarda, sadece dini içerikli kitapların bulunduğu algısını da değiştirdiklerini sözlerine ekledi.