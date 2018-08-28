Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93127
ALTIN
242.764
DOLAR
6.2227
STERLİN
8.0156
EURO
7.2819
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
Karius imzayı atıyor
Karius imzayı atıyor
Ormanların koruyucusu
Ormanların koruyucusu
Fenerbahçe gole hasret
Fenerbahçe gole hasret

'İstanbul telif marketinin merkezi olma yolunda'

"Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 200'den fazla yayıncıyı ağırlayacak.

'İstanbul telif marketinin merkezi olma yolunda'

"Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 200'den fazla yayıncıyı ağırlayacak.

28 Ağustos 2018 Salı 14:47
0 Okunma
'İstanbul telif marketinin merkezi olma yolunda'

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Yeni havalimanı açıldığında dünyanın her yerinden direkt uçuşla İstanbul'a gelinebilecek. Bu bakımdan gelişen İstanbul, telif marketinin merkezi olma yolunda bir şehir. Şimdi en başta hedeflediğimiz noktadayız diyebiliriz. Gelen yayıncılar inanarak geldi, biz de üzerimize düşeni yaptık." dedi.

Basın Yayın Birliği tarafından, "Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla 1- 9 Eylül'de dördüncüsü düzenlenecek "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 200'den fazla yayıncıyı ağırlayacak.

Bu yıl kapılarını Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açmaya hazırlanan, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerdeki kitap fuarları başlamadan önce Arapça Kitap Fuarı'nı açmalarının kendileri için zamanlama açısından avantaj olduğunu söyledi.

"Arapça Kitap Fuarı atılması gereken adımlardan biri"

Türkiye'nin Arap ülkeleriyle komşu olduğunu ve birçoğuyla iş ilişkisi bulunduğunu aktaran Kısakürek, "Türkiye'deki Arap yayıncıların dünyaya açılmış kolları var. Arap Yayıncılar Birliği'yle olan iyi iletişimimizle buranın üzerinden Arap dünyasına açılmanın çok daha faydalı olacağını gördük. Madem Türk edebiyatının dünyaya açılmasını istiyoruz, biz onları burada misafir edelim. Onların burada kendi kitaplarını sergilemesini ve bizim kitaplarımızı alıp kendi ülkelerinde ya da bağlantılarında yaymalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısakürek, Türkiye'nin köklü bir tarihe sahip olduğuna vurgu yaparak, "Edebiyatımızı dışarıya açmamız kadar doğal bir şey yok. Bir yandan dışarıdan ithal edilenin değil de elimizdekinin ne kadar kıymetli olduğunu da göstermemiz lazım. Piyasada, hiçbir şey bırakmayan köpük kitaplar varken, bizde çok güzel lezzetleri olan edebi eserler var. Bizim şiirlerimizi, romanlarımızı okusalar Türk edebiyatının ne kadar köklü olduğunu ve dilindeki zenginliği anlayacaklar. O bakımdan Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı bir zorunluluk değilse de atılması gereken adımlardan biri." diye konuştu.

Türkiye'nin 2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nda onur konuğu olmasının birçok açıdan milat olduğunu anlatan Emrah Kısakürek, şöyle devam etti:

"Onun öncesinde bizim edebiyatımız yokmuş gibi bakılıyordu. Orhan Pamuk'un Nobel Ödülü alması da ilgiyi birden bire bu tarafa çevirdi. Pamuk'un en sevdiği yazar olarak Ahmet Hamdi'yi (Tanpınar) söylemesiyle de ertesi sene Ahmet Hamdi patladı ama sadece Orhan Pamuk'la, Ahmet Hamdi'yle yetinemeyiz. Açılan o kapıdan diğer yazarlarımızı da yavaş yavaş dünyaya tanıtmalıyız ve diğer zenginliklerimizi de göstermeliyiz ki 'Türk edebiyatı neymiş.' demeleri lazım."

"Arap yayıncılar inanarak geldi"

Emrah Kısakürek, Türk edebiyatını sadece Arapça Kitap Fuarı'yla değil, birçok farklı ülkedeki fuarlarda da tanıttıklarını dile getirdi.

İlk düzenledikleri Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nın CNR Kitap Fuar'’nda bir köşede yer aldığı bilgisini veren Kısakürek, her yıl genişleyen fuarda bu yıl katılımcıları 6 bin metrekare üzerine kurulu bir alanda misafir edeceklerini ifade etti.

Kısakürek, Türkiye'nin telif alışverişi noktasında iyi bir konuma doğru ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni havalimanı açıldığında dünyanın her yerinden direkt uçuşla İstanbul'a gelinebilecek. Bu bakımdan gelişen İstanbul, telif marketinin merkezi olma yolunda bir şehir. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi gibi ulaşım açısından gayet rahat bir yerde olması büyük bir avantaj. Şimdi en başta hedeflediğimiz noktadayız diyebiliriz. Arap yayıncılar inanarak geldi, biz de üzerimize düşeni yaptık. Burada yaşayan Arap kökenli çok öğrenci var ve birçoğunun imkanı yok. Çeşitli yardım ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 3 senedir onların ücretsiz kitap alabilecekleri kuponlar dağıtılıyor. Bu da Türkiye'de yaşayan Arap nüfusun buraya daha fazla bağlanmasına ve insanlara verdiğimiz kıymetin daha iyi görülmesine sebep oluyor."

Arap Yayıncılar Birliği'nin onayladığı, Arap coğrafyası dışındaki en büyük kitap fuarını hazırladıklarına işaret eden Kısakürek, birçok çeşitliliği bir araya getiren bu fuarda, sadece dini içerikli kitapların bulunduğu algısını da değiştirdiklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Basın Yayın BirliğiEmrah Kısakürek4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili olacak
Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili olacak
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
MAZLUMDER'den '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi
MAZLUMDER'den '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi
DEAŞ'ın sözde 'tarım bakanı' hakim karşısında
DEAŞ'ın sözde 'tarım bakanı' hakim karşısında
Askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı
Askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı
Direkli Mağarası'nda heyecanlandıran buluntu
Direkli Mağarası'nda heyecanlandıran buluntu
Gurbetin hüzünlü yolculuğu devam ediyor
Gurbetin hüzünlü yolculuğu devam ediyor
Çocuğunu aracının arkasına bağlayan babaya gözaltı
Çocuğunu aracının arkasına bağlayan babaya gözaltı
Sultanahmet'teki canlı bomba saldırganının ikiz kardeşi yakalandı
Sultanahmet'teki canlı bomba saldırganının ikiz kardeşi yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ