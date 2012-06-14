İstanbul Shopping Fest Sultanahmet’i sallayacak!

FATİH - 9-29 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen İstanbul Shopping Fest (ISF) eğlenceye hız kesmeden devam ediyor. Festival süresince gerçekleştirilecek olan etkinlikler arasında yer alan Sultanahmet Etkinliği, Dj performansıyla başlayıp Hüsnü Şenlendirici ve Suyun Rüyası Gösterisi, ardından Shaman Dans Tiyatrosu’nun özel şovuyla konuklarına benzersiz bir gece yaşatacak.

Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya başta olmak üzere çok sayıda tarihi eseri sınırları içinde barındıran, tarihi yarımadanın en uç noktasında bulunan Sultanahmet, festival misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sultanahmet Meydanı’nda 15 Haziran Cuma akşamı 19.00’da Dj performansıyla başlayacak olan etkinlik, Klasik Türk sanatlarından Ebru’nun ilk kez profesyonel bir tasarım ile sahneye çıktığı Hüsnü Şenlendirici ve Suyun Rüyası grubunun Ebru gösterisi, Kum Sanatı gösterisi ve Su Güneş Mıhladız dans gösterileriyle yükselecek. Seyirciler, ünlü ebru sanatçıları Ebruzen Hikmet Barutçugil ve Reza Hammatirad’ın sihirli dokunuşlarıyla tablo haline gelen ebruyu, Hüsnü Şenlendirici’nin eşlik ettiği canlı orkestra müziği eşliğinde izleme olanağı bulacaklar.

Ardından sahne alacak olan Shaman Dans Tiyatrosu ise konuklara coşkulu anlar yaşatacak. Grup ilk eserleri; uygarlıkların, kültürlerin, dillerin ve dinlerin buluştuğu Anadolu’nun hikayesini anlatan “Buluşma” gösterisini sahneleyecek. Anadolu’nun her köşesinden dansların ve türkülerin yanında, modern dans ve bale gibi disiplinlerin, Sema ve Semah gibi ritüellerin, Gölge Tiyatrosu, ve akrobasi gibi tekniklerin kullanıldığı repertuvar, Flamenko, Oryantal, Macar, Kafkas ve Balkan dansları ile destekleniyor. Gölge oyunları, ışıklandırma ve kostümlerle Kurtuluş Savaşı, Aşık Veysel, Mevlana, Karagöz – Hacivat, Mehter ve Güreş gibi tarihi ve kültürel değerlerin de altı çizilen “Buluşma” da bugüne kadar sık kullanılmayan etnik sazlar ve perküsyonlara yer veriliyor.



