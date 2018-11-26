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İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 şehit

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 şehit

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:03
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İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 şehit

İSTANBUL

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. 

Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var." diyerek, "Olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar incelemelerde bulunacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulunacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul SancaktepeAskeri Helikopter4 şehit
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