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İstanbul sahillerinden 17 bin metreküp atık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında, mayıs-eylül aylarında sahillerden 16 bin 844 metreküp atık toplandı.

İstanbul sahillerinden 17 bin metreküp atık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında, mayıs-eylül aylarında sahillerden 16 bin 844 metreküp atık toplandı.

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:18
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İstanbul sahillerinden 17 bin metreküp atık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında, mayıs-eylül aylarında sahillerden 16 bin 844 metreküp atık toplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yüzme sezonunun sona ermesinin ardından midye kabukları ve yosunlaşma gibi olumsuzluklarla mücadele eden ekipler, sahillerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kent genelinde tamamlanan aktif plaj temizlik hizmetlerinde 256 kişilik mobil ekip görev yaptı.

Kum elemesi ve tesviyesi de yapılan çalışmalar kapsamında 11 plaj temizleme makinesi ve yosun temizleme araçları kullanıldı.

Deniz sezonu boyunca rutin temizlik hizmetlerini yürüten ekipler, sahilleri ambalaj atıkları, sigara izmariti, pet şişe gibi birçok atıktan arındırdı.

Plajların su kalitesi yükseldi

Büyükşehir Belediyesinin son yıllarda hizmete aldığı ileri biyolojik arıtma tesisleri ile deniz yüzeyi ve kıyılarda yürütülen çalışmalar, İstanbul'u çevreleyen denizlerin temizliğinde önemli rol oynuyor.

Ekiplerin denizlerin kirlenmesine karşı aldığı tedbirler ve etkin denetimler de deniz kirliliğini çok büyük ölçüde önlüyor.

Yapılan çevre yatırımları ve alınan tedbirler, İstanbul'daki plajların su kalitesinin de yükselmesini sağladı.

Bu yıl İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce şehir genelindeki yaklaşık 90 plajdan düzenli aralıklarla alınan numunelere yapılan ölçümlerde su kalitesi yüksek çıktı.

Yaz tatilini İstanbul'da geçiren İstanbullular günübirlik olarak plajlara yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla İstanbul'un 628 kilometrelik sahil şeridi denize girilebilme kriterlerine ulaştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir Belediyesin
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