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İstanbul polisi gaspçılara nefes aldırmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2015 ve 2016 yıllarında kentte meydana gelen gasp ve yağma olaylarının aydınlatılmasında önemli başarı sağladı.

İstanbul polisi gaspçılara nefes aldırmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2015 ve 2016 yıllarında kentte meydana gelen gasp ve yağma olaylarının aydınlatılmasında önemli başarı sağladı.

02 Mart 2017 Perşembe 13:13
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İstanbul polisi gaspçılara nefes aldırmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2015 ve 2016 yıllarında kentte meydana gelen gasp ve yağma olaylarının aydınlatılmasında önemli başarı sağladı.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde, 2015'te 2 bin 51 gasp ve yağma olayı yaşandı.

2015'teki gasp ve yağma olaylarının bin 420'sinin failleri tespit edilirken, bu olaylara karıştıkları iddiasıyla 4 bin 845 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Buna göre, 2015’teki gasp ve yağmalardan yüzde 69'u aydınlatılmış oldu.

İstanbul'da geçen yıl ise 2 bin 183 gasp ve yağma meydana geldi. Bu olaylara karıştıkları iddia edilen 4 bin 646 kişi gözaltına alınarak, haklarında işlem yapıldı.

Bu verilere göre, 2016’da meydana gelen gasp ve yağma olaylarından yüzde 64,82’si aydınlatıldı.

Polisle çatışan "suç makineleri" yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da meydana gelen cinayet ve yaralama olaylarını başarılı operasyonlar sonucunda aydınlatarak, faillerini yakaladı. Bu çalışmalardan biri de çok sayıda gasp, yaralama ve soygun olayına karıştığı iddia edilen şüphelilerin 2016 yılının Kasım ayında düzenlenen operasyonla yakalanmaları oldu.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda gasp, yaralama ve soygun olayına karıştığı tespit edilen suç örgütü elemanlarını takibe aldı. Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin Tekirdağ'dan İstanbul'a bitkisel yağ taşıyan tırı gasbettikleri ve şoförünü de alıkoydukları belirlendi.

Mahmutbey gişelerinde 18 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda, şüphelilerin içinde bulunduğu lüks bir otomobil durduruldu. 

Araçtaki şüpheliler Özcan D. ve Burhan T. gözaltına alınırken, elleri, ayakları bağlı ve ağzı bantlı olarak bagaja kapatılan tır şoförü Muhammet Gökbaş kurtarıldı. Suç örgütünün diğer elemanlarını yakalamak için çalışma yapan polis ekipleri, Sultançiftliği'nde operasyon düzenledi. Şüphelilerle polis arasında çıkan çatışmada, Recep Ö. ölü ele geçirildi, Abuzer K. ise yaralı yakalandı. Polis ekipleri Tarık K'yı da gözaltına aldı.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyette çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüGasp
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