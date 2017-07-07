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İstanbul polisi bonzaiye geçit vermedi

İstanbul'da 2014, 2015, 2016 ve 2017'de bonzai satıcılarına yönelik düzenlenen 640 operasyonda, 675 kilogram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 457 şüpheliden 983’ü tutuklandı.

İstanbul polisi bonzaiye geçit vermedi

İstanbul'da 2014, 2015, 2016 ve 2017'de bonzai satıcılarına yönelik düzenlenen 640 operasyonda, 675 kilogram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 457 şüpheliden 983’ü tutuklandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:24
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İstanbul polisi bonzaiye geçit vermedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son yıllarda giderek artan bonzai satışının ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda narkotik ekipleri tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde bonzai satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin yanı sıra, İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2014 yılında 82 operasyon gerçekleştirildi. Bonzai sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla 292 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 120'si tutuklandı. Operasyonlarda gözaltına alınanların üzerlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 99 kilogram bonzai ile 75 kilogram bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde bulundu.

Narkotik ekiplerinin 2015'te gerçekleştirdiği 99 operasyonda ise bonzai sattıkları ve kullandıkları öne sürülen 376 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan 207'si tutuklandı. Operasyonlarda, 146 kilogram bonzai ve 75 kilogram bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Geçen yıl bonzai satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen 151 operasyonda, 748 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 255'i tutuklandı. Bu operasyonlarda, 163 kilogram bonzai ile 83 kilogram bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 308 operasyonda da bin 41 şüpheli yakalandı. Adliyeye gönderilen şüphelilerden 401'i tutuklandı. Operasyonlarda, 267 kilogram bonzai, 134 kilogram bonzai yapımında kullanılan kimyasal maddeye el konuldu.

Böylece İstanbul'da 2014, 2015, 2016 ve 2017'de bonzai satıcılarına yönelik düzenlenen 640 operasyonda, 675 kilogram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 457 şüpheliden 983’ü tutuklandı.

Bonzai çok tehlikeli bir uyuşturucu

Emniyet yetkilileri, özellikle son yıllarda gençler arasında kullanımı büyük artış gösteren bozainin çok tehlikeli bir uyuşturucu madde olduğunu ve kullanıcıya kısa sürede bağımlılık kazandırdığını belirtti.

Yetkililer, kimyasal ve uyuşturucu maddelerin bazı bitkilerin yapraklarına karıştırılarak elde edilen bonzainin, insan metabolizmasına çok zararlı olduğunu, özellikle beyinde önemli hasara neden olduğunu bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadeleİstanbul PolisiBonzai
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