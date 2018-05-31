İstanbul merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini polis olarak tanıtıp çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği ya da kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söylemek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekiplerinin, 21 Mayıs'ta İstanbul ve Şanlıurfa'da şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonlarda, 5 lüks otomobil, 82 bin lira, 15 telefon, başkalarının üzerine kayıtlı 30 cep telefonu hattı ve bilgisayar bulunduğu bildirildi.

Aralarında sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan Seda S.'nin de bulunduğu şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla İstanbul Esenyurt'ta bir daire, Şanlıurfa'da 15 daire satın aldıkları öne sürüldü. Zanlıların, kendi üzerlerine satın aldıkları piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 16 daire ve 5 lüks otomobil ile banka hesaplarında bulunan 1 milyon 500 bin liraya el konuldu.

Profesörü de dolandırmışlar

Gözaltına alınan şüphelilerin telefonla aradıkları Prof. Dr. Cevat Çapan'ı da dolandırdıkları tespit edildi. Çapan'ın şüphelilerin hesabına gönderdiği 300 bin liranın kendisine teslim edildiği öğrenildi.

Ayrıca, zanlıların banka hesaplarında ele geçirilen 1 milyon 500 bin liranın mağdurlara teslim edildiği öğrenildi.

Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları iddia kişilerin yakalanması amacıyla 21 Mayıs'ta İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen 10 adrese operasyon düzenlemiş, aralarında sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan Seda S.'nin de yer aldığı 9 kişiyi gözaltına almıştı.