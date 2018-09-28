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İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 48 araç bulundu

Oto hırsızlığına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, çalıntı 48 araç ele geçirildi.

İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 48 araç bulundu

Oto hırsızlığına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, çalıntı 48 araç ele geçirildi.

28 Eylül 2018 Cuma 15:07
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İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 48 araç bulundu

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, çalıntı 48 araç ele geçirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde park halindeki araçların çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 25 Eylül'de İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Tokat'ta şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen "Cin Ali" lakaplı Ali A.'nın (56) da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheli Ali A'nın otomobille İstanbul'dan Kocaeli'ye giderken takip edildiğini anlayınca hızlanarak kaza yaptığı, daha sonra yaya olarak kaçarken çalılıkların arasında yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı 48 araç bulundu. Aramada, şüphelilerin araçları çalmak için kullandıkları malzemeler de ele geçirildi.

Şüphelilerin park halindeki araçları, camlarını kırıp, orijinal beynini sökerek yanlarında getirdikleri "araç beyni" ve bununla uyumlu kontak anahtarını, elektronik aksamlarını değiştirerek çaldıkları belirlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin genellikle Kartal, Pendik ve Tuzla bölgesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.

Ataşehir'deki yediemin otoparkında tutulan çalıntı araçların sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA

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