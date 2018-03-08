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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında Gülen'in yeğeni ve Adil Öksüz'ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında Gülen'in yeğeni ve Adil Öksüz'ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08 Mart 2018 Perşembe 11:44
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosunca, örgütün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada, aralarında terör örgütü elabaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 

33 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı. 

Şüpheli Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. 

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOperasyon121 GözaltıFETÖ
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