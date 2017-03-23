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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.

23 Mart 2017 Perşembe 09:46
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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

İSTANBUL

İstanbul merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen ve geçmişteki Kanun Hükmünde Kararnameler ile meslekten çıkarılan, 5 emniyet amiri, 1 başkomiser, 38 komiser ve 16 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüphelilerin ikametlerinde arama ve elde edilen delillere el koyma kararı da alındı.

39 şüpheli gözaltına alındı

Bu doğrultuda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve Yozgat'ta 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi ve 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFETÖOperasyon
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