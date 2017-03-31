FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılan 59 emniyet mensubuna yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılan 59 emniyet mensubuna yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.
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