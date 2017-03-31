İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılan 59 emniyet mensubuna yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.