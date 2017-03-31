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İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılan 59 emniyet mensubuna yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılan 59 emniyet mensubuna yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.

31 Mart 2017 Cuma 09:20
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İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylockFETÖ/PDY Operasyonu
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