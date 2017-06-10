Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98943
ALTIN
144.046
DOLAR
3.5389
STERLIN
4.5047
EURO
3.9626
Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz
Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz
Gürültü şampiyonu 'trafik'
Gürültü şampiyonu 'trafik'
Santa Fe
Santa Fe
5 ayda hafız oldu
5 ayda hafız oldu
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine seslendi
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine...

İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonunda 22 tutuklama

Ramazan Bayramı öncesinde piyasaya sahte para sürecekleri iddiasıyla gözaltına alınan 39 kişiden 22'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonunda 22 tutuklama

Ramazan Bayramı öncesinde piyasaya sahte para sürecekleri iddiasıyla gözaltına alınan 39 kişiden 22'si tutuklandı.

10 Haziran 2017 Cumartesi 16:00
5 Okunma
İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonunda 22 tutuklama

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden 22'si tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 6'sı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan Bayramı öncesi Mısır Çarşısı ve Eminönü gibi alışverişin yoğun yapıldığı bölgelerde piyasaya sahte para süreceği belirlenen şebekeye yönelik, 2 Haziran'da İstanbul, Samsun, Aydın, Mersin, Kırklareli, Eskişehir, Rize, Ankara, Kocaeli, Sinop ve Tekirdağ'da 81 adrese düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, dizüstü bilgisayar, 10 yazıcı, tarayıcı, kesme makinesi, pres makinesi ile çok sayıda kağıt, hologram, solisyon, mor ötesi ışık, sprey ve boyanın yanı sıra piyasaya sürülmeye hazır sahte 232 bin lira ele geçirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul MerkezliSahte Para OperasyonuSahte Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilini kediler için yuvaya dönüştürdü
Otomobilini kediler için yuvaya dönüştürdü
Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlanıyor
"Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak"
"Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak"
Halfeti'nin karagülü dört mevsim kokacak
Halfeti'nin karagülü dört mevsim kokacak
HDP Sözcüsü Baydemir hakkında fezleke
HDP Sözcüsü Baydemir hakkında fezleke
Tanju Çolak gözaltına alındı
Tanju Çolak gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ