İstanbul-Kore Kültür Expo'su medeniyetleri buluşturacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Exposu'nun bölgede ve tüm dünyada barışa, hoşgörüye ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, "Hele hele 100 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir Suriye'de, binlerce insanın öldürüldüğü bir Mısır'da, bu olaylar cereyan ederken, bölgenin böyle hassas olduğu bir dönemde, barışa her zamandan çok daha fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bir dönemde, inanıyorum ki bu buluşma, medeniyetler buluşmasına da çok çok önemli bir zemin teşkil edecektir" dedi.



Erdoğan, İstanbul ve Güney Kore'nin Gyeongju şehri arasında kültür bağı oluşturmak amacıyla düzenlenen İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013'ün Ayasofya Meydanı'ndaki açılışında yaptığı konuşmada, katılımcıları Korece selamladı.



Fuarın hayırlı ve devletler ile halklar arasında daha yakın, daha güçlü ilişkilerin tesisine vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Misafirlerimize bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bulunduğumuz nokta, dünyanın merkezidir" dedi. Esasen, Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasında tarihin derinliklerine dayanan güçlü bir dostluk bağı bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Göktürkler döneminde başlayan ilişkilerimiz, Kore Savaşı ile yeni bir aşamaya geçti. Kore Savaşı, cephede kader birliği yapan Türk ve Kore halkları arasında, coğrafi mesafeyi ortadan kaldıran kalıcı kardeşlik bağları kurdu. Bizlerin görevi, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu özel niteliğini ve samimiyetini, aynı canlılıkla, ancak yeni ve ileri bir vizyonla genç nesillere aktarmaktır" diye konuştu.



Erdoğan, kadim dostluğun geçen yıl "stratejik ortaklık" düzeyine çıkartılarak, işbirliğinin yeni bir safhaya taşındığını belirterek, şöyle devam etti:



"Kore Savaşı'nda sergilediğimiz karşılıklı dayanışma ruhuna ve siyasi ilişkilerimizin seviyesine uygun olarak, kültür alanındaki ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Ülkelerimiz arasında bugün imzalanan Kültür Anlaşması'nın, gerçekleştireceğimiz ortak faaliyetlerin zeminini oluşturacağına inanıyorum. Yine açılışını yaptığımız 'Dünya Kültür Fuarı'nı da bu bakımdan önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu fuar, Kore kültürel mirasının tanıtılması amacıyla 1998 yılından bu yana düzenleniyor. Bugüne kadar düzenlenen her fuara yaklaşık 50 ülkeden 1 milyondan fazla ziyaretçi geldi. Güney Kore dışındaki ilk ve tek fuar ise 2006 yılında Kamboçya'da düzenlenmişti. Dünya Kültür Fuarı'nın ikinci olarak Gyeongju ile birlikte İstanbul'da düzenleniyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz."



Başbakan Erdoğan, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Dünya Kültür Fuarı'nın düzenlendiği şehirlerin, güçlü tarihi arka plana sahip yerleşim yerleri olduğunu söyledi.



Gyeongju'nun İpek Yolu'nun başlangıç noktası, İstanbul'un ise İpek Yolu'nun son noktası olarak kabul edildiğini dile getiren Erdoğan, "Başlattığımız demir yolları ağlarıyla temenni ederim ki bu İpek Yolu'nu demir yolu olarak öreriz. Doğunun en doğusu ile en batısında yer alan bu iki tarihi kentin bir araya gelmesi, bir bakıma 'Yeni İpek Yolu'nun sembolü olarak görülebilir. Bu fuarın, geçmişte İpek Yolu üzerinde yaşanan kültürel alışverişi ve dinamizmi yeniden canlandırarak, tarihi İpek Yolu'nun ihyasına katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



28 etkinlik, doğu ve batı kültürlerinin buluşmasına zemin teşkil edecek



Başbakan Erdoğan, dünyanın önde gelen metropolleri arasında yer alan İstanbul'un, farklı ülkelerden gelecek herkese, 23 gün boyunca Kültürel Expo heyecanını yaşatacağını belirterek, fuar kapsamında 35 farklı mekanda gerçekleştirilecek 28 etkinliğin, doğu ve batı kültürlerinin, bir başka ifadeyle medeniyetlerin buluşmasına zemin oluşturacağının altını çizdi.



İstanbul'un medeniyet ve insanlık tarihi bakımından sahip olduğu emsalsiz zenginliklerin, fuar vesilesiyle bir kez daha dünyanın hizmetine sunulacağını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Asırlardır gerçek anlamda bir barış, hoşgörü ve kardeşlik şehri olan İstanbul'da fuar süresince bir kez daha dünya kültürlerinin buluşmasını arzu ediyoruz. Burada insanlığın ortak değerlerinin buluştuğu muhteşem bir kültür şöleni yaşanacağına inanıyorum. Güney Kore ile aramızdaki köklü dostluğun, fuarın oluşturduğu samimi dostluk atmosferinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum. İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Exposu'nun bölgemizde ve tüm dünyada barışa, hoşgörüye ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Hele hele 100 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir Suriye'de, binlerce insanın öldürüldüğü bir Mısır'da, bu olaylar cereyan ederken, bölgenin böyle hassas olduğu bir dönemde, barışa her zamandan çok daha fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bir dönemde, inanıyorum ki bu buluşma, medeniyetler buluşmasına da çok çok önemli bir zemin teşkil edecektir. Bir kez daha Dünya Kültür Fuarı'nın hayırlı olmasını diliyor, tüm Güney Kore'den gelen misafirlerimize 'hoşgeldiniz' diyorum ve İstanbul halkıyla bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."



Güney Kore Başbakanı Won : İlişkileri sağlamlaştırıyoruz



Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won da açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve iki ülke insanının birbirini daha iyi tanımasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.



Konuk Başbakan Chung Hong Won, Kore Savaşı'nda Türk askerlerinin onurlu fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmadığını dile getirerek, "İki ülkenin kan kardeşliğinden gelen iyi ilişkilerini daha da sağlamlaştırıyoruz" dedi.



Chung Hong Won, yaptığı ziyareti, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine bir fırsat olarak gördüğünü sözlerine ekledi.





