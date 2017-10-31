İstanbul İzmir Nakliyat Hizmetinde Global Taşımacılık Farkı

İstanbul İzmir Nakliyat başta olmak üzere Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat hizmeti veren Global Taşımacılık, ayrıca Uluslararası Evden Eve Nakliyat, Eşya Depolama, Piyano Taşıma, Parça Eşya Taşıma, Çelik Kasa Taşıma hizmetlerinide 1980 yılından beri yapmaktadır. Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat sektöründe en önemli unsur ambalajlamadır. Ambalajlaması yapacak Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat personeli konusunda uzman deneyimli olması gereklidir.

Hem İstanbul içi hemde İzmir, Ankara, Adana ve diğer şehirlerimize evden eve nakliyat, eşya depolama, ofis taşıma, parça eşya taşıma, şehirlerarası nakliyat hizmetlerini, müşteri memnuniyeti esasına dayanan bir hizmet kalitesi ile uzun yıllardan beri yapmaktadır.

Evden eve nakliyat sektöründe işini bilen uzman kadromuz, tecrübelerimiz ve iş ahlakımızla müşterilerimize sağladığımız sorunsuz nakliyat bizim en temel prensibimizi oluşturmaktadır.

Evden eve nakliyat, Ofis taşımacılıgı, Parça eşya taşımacılıgı, depolama hizmeti, Askılı tekstil taşıması, piyano nakliyesi, Fuar ve stand seminer malzemeleri gibi çeşitli hizmet alanlarında profesyönel hizmet anlayışımızı, tecrübelerimizi ve kalitemizi siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktayız.

En büyük hedef ve farkımız, olağanın dışında, belli kalıplar ile değil siz müşterilerimizin istekleri ve arzuları dahilinde taşınma işini en sorunsuz şekilde gerçekleştirmektir. Bizim için önemli olan müşterilerimizin sıkıntısız bir şekilde taşınma işinin gerçekleşmesidir. Şu unutulmamalıdır ki Evden Eve Taşımacılık (Nakliye), hafife alınmamalı, kesinlikle uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Tecrübesiz kişiler tarafından yapılacak taşımada meydana gelecek hasarlar, maddi açıdan karşılansa bile bu olayın vereceği rahatsızlık ve maneviyat hiç bir şekilde karşılanamaz.

Bu tip sıkıntıların oluşmaması için Global evden eve nakliyat uzman kadrosu, araçları, taşınma sırasında kullanılan malzemeleri ve diğer tüm özellikleri ile müşterilerine sorunsuz nakliyat sözü vermektedir.

Tüm bu profesyonellik ile hareket etsekte siz müşterilerimize taşınma sırasında eşya değerine göre sigorta yapmakta ve hatta memnun kalmamanız dahilinde para iade garantisi vermekteyiz.

Bizi ve hizmetlerimi daha yakından tanımak için sitemizde ilgili bölümlere gidebilir, bizi telefonla arayabilir, istersenizde talep formumuzu kullanarak evden eve nakliyat konusunda bizim size dönmemizi bekleyebilirsiniz.