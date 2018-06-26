İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü yağışların, bugün 17.00-22.00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü yağışların da bugün 15.00-20.00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kilogram/metre) olacağı kaydedildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.