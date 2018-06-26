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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

26 Haziran 2018 Salı 14:58
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü yağışların, bugün 17.00-22.00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü yağışların da bugün 15.00-20.00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kilogram/metre) olacağı kaydedildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AA

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