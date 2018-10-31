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İstanbul Havalimanı varışlı ilk uçak piste teker koydu

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan ilk seferini Ankara'ya gerçekleştiren uçağı, döndüğü yeni havalimanında su takıyla karşılandı.

İstanbul Havalimanı varışlı ilk uçak piste teker koydu

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan ilk seferini Ankara'ya gerçekleştiren uçağı, döndüğü yeni havalimanında su takıyla karşılandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:42
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İstanbul Havalimanı varışlı ilk uçak piste teker koydu

Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk uçuşunu Ankara'ya gerçekleştiren uçağı, Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ilk tarifeli uçak, Esenboğa Havalimanı'na vardı.

Sefer hazırlıkları tamamlanan uçak, daha sonra "TK 2125" koduyla 14.10'da yeniden havalanarak saat 15.16'da İstanbul Havalimanı'na teker koydu. İstanbul Havalimanı varışlı ilk seferi yapan uçak, su takıyla karşılandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile şarkıcı Mustafa Keser, davetli basın mensupları ile bazı yolcular da uçakta yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHY
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