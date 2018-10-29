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İstanbul Havalimanı açılışa hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla bugün saat 16.30'da ilk fazı uçuşa açılacak İstanbul Havalimanı'nda tören için hazırlıklar sürüyor.

İstanbul Havalimanı açılışa hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla bugün saat 16.30'da ilk fazı uçuşa açılacak İstanbul Havalimanı'nda tören için hazırlıklar sürüyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:47
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İstanbul Havalimanı açılışa hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla bugün saat 16.30'da ilk fazı uçuşa açılacak İstanbul Havalimanı'nda tören için hazırlıklar sürüyor.

Türk Hava Yollarının (THY) yeni üniformaları, İstanbul Havalimanı'nın açılış töreni öncesinde sergilendi. Klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan, tasarımı modacı Ettore Bilotta’ya ait THY'nin yeni üniformaları görücüye çıktı.

Kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan akış deseni, klasik sanatkarların elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde ve yine hat sanatında çokça kullanılan kıvrımların modern dokunuşlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturulan, İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen üniformalar, kabin ekipleri tarafından giyildi.

Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan, renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hakim yeni kabin üniformaları İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerde kullanılacak.

30'un üzerinde ambulans hazır tutuluyor

Öte yandan kentin üçüncüsü olacak havalimanında açılış dolayısıyla geniş kapsamlı önlemler alındı.

İstanbul Havalimanı'nda 30'un üzerinde ambulansla 5 UMKE aracının bulunmasının yanı sıra çok sayıda sağlık personeliyle itfaiye çalışanı görevlendirildi.

Bu arada, terminalde bulunan kontuvarlarda yer alan ekranlara temsilcileri törene katılan bazı ülkelerin başkentlerinin ismi ve bayrakları yansıtıldı.

AA

Son Güncelleme: 29.10.2018 16:29
Anahtar Kelimeler:
Yeni HavalimanıIstanbul HavalimanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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