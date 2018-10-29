İstanbul hava sahası Türk Yıldızları için kapanacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türk Yıldızları'nın bugünkü gösterisi sırasında İstanbul hava sahasının yaklaşık 40 dakika uçuşlara kısıtlanacağını söyledi.

Ocak, İstanbul Yeni Havalimanı'nın saat 16.30'da yapılacak açılış töreni öncesinde basın mensuplarının bulunduğu alana gelerek, gazetecilerle selamlaştı.

Funda Ocak, bir basın mensubunun sorusu üzerine, Türk Yıldızları'nın yapacağı gösteri kapsamında İstanbul hava sahasının yaklaşık 40 dakika uçuşlara kısıtlanacağını, bunun da gösteriye göre planlanacağını kaydetti.