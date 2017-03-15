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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıya iddianame

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen DHKP/C şüphelisi Şerif Turunç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıya iddianame

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen DHKP/C şüphelisi Şerif Turunç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

15 Mart 2017 Çarşamba 13:17
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıya iddianame

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen DHKP/C şüphelisi Şerif Turunç'un, ağırlaştırılmış müebbet ve 140 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt'taki polis araçlarına yönelik saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 20 Ocak günü saat 20.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi C Blok arka tarafına doğru roketli saldırı düzenleyen, 21 Ocak'ta ise Esenyurt'ta resmi polis aracına silahlı ve bombalı saldırıda bulunup park halindeki araçların arkasından görevlilere ateş eden şüpheli Şerif Turunç'un tutuklandığı belirtildi.

İddianamede, Turunç hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan 19,5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, 2 polis memurunun hedef alındığı Esenyurt'taki eylem nedeniyle de şüphelinin, ''kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan, 39 yıldan 60 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli hakkında ''terör örgütü DHKP/C üyesi olmak" ve "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen iddianamede, şüphelinin, eylemlerde kullanılan silahlar nedeniyle ''izinsiz nitelikli silah taşımak'' suçundan 9 yıldan 16,5 yıla kadar, el bombası taşıması sebebiyle de ''yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın patlayıcı nakletmek veya muhafaza etmek'' suçundan, 6 yıl 8 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Turunç'un, Tekirdağ'da yakalandığında üzerinde çıkan tabanca nedeniyle ''izinsiz niteliksiz silah taşımak'' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, şüphelinin yakalandığında D.A adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının sahte ve aldatma amacıyla kullanması nedeniyle ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması'' suçlarından 4 yıldan 11,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

Turunç'un 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 79 yıldan 140,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecek. İddianamenin kabulü halinde şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüEsenyurtŞerif Turunç
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