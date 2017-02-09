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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

09 Şubat 2017 Perşembe 12:16
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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C,  çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Ticaretiİstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı
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