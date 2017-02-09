İstanbul dünyanın 'helal' merkezi oldu

İstanbul'da yapılan Helal Expo fuarı, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) resmi olarak desteklediği tek helal fuarı oldu.

Discover Events Uluslararası Fuar Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, şirketin İİT ile imza attığı anlaşmayla, İstanbul'da düzenlenen Helal Expo fuarı, teşkilatın tek helal fuarı olarak kabul edildi.

Geçen aralık ayında Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Standartları Enstitüsü, İslam Ülkeleri Standartlar, Metroloji Enstitüsü ve Discover Events iş birliğinde gerçekleşen zirvede 90 konuşmacı helal ürünler ve finans piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Fuarın ardından Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, Fas'a giderek söz konusu anlaşmayı imzaladı.