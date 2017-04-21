Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92540
ALTIN
150.481
DOLAR
3.6431
STERLIN
4.6559
EURO
3.8981
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban
"Portakal çiçeği"
"Portakal çiçeği"
Gençlere kültür sanat desteği
Gençlere kültür sanat desteği
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış

İstanbul dünyanın dört bir yanından turist çekiyor

Tarihi, kültürel, coğrafi, sanatsal birçok eserle turistleri adeta mest eden İstanbul, Amerika'dan Afrika'ya, İslam coğrafyasından Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinden milyonlarca turisti ağırlıyor

İstanbul dünyanın dört bir yanından turist çekiyor

Tarihi, kültürel, coğrafi, sanatsal birçok eserle turistleri adeta mest eden İstanbul, Amerika'dan Afrika'ya, İslam coğrafyasından Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinden milyonlarca turisti ağırlıyor

21 Nisan 2017 Cuma 12:14
16 Okunma
İstanbul dünyanın dört bir yanından turist çekiyor

Tarihi, kültürel, coğrafi, sanatsal birçok eserle turistleri adeta mest eden İstanbul, Amerika'dan Afrika'ya, İslam coğrafyasından Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinden milyonlarca turisti ağırlıyor.

İstatistiklerden derlenen bilgilere göre, dünyanın en eski metropellerinden İstanbul, sahip olduğu eserlerle her yıl turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Camilerinden boğazına, kulelerinden çarşılarına, caddelerine kadar onlarca tarihi ve kültürel değere sahiplik eden megakent, gelen turist bakımından bunun karşılığını alıyor.

Dünyanın her yerinden ve inançtan turistin uğrak yeri durumunda olan İstanbul, bu kapsamda Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri, ABD, Rusya ve İran, Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerinin yanı sıra Komor, Myanmar ve Vanuatu gibi küçük ülkelerden bile her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'a, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İran, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya'dan en yoğun talep gösteriliyor.

Son 5 yılın verileri dikkate alındığında, kente en çok Alman turistler ilgi gösteriyor. Bu kapsamda megakente söz konusu sürede Almanya'dan 5 milyon 761 bin 530 turist geldi. Almanya'dan sonra ikinci sırada gelen İran'dan ise aynı sürede 2 milyon 776 bin 264 kişi İstanbul'u ziyaret etti.

5 yılda 2 milyon 487 bin 999 Rus turist de tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih etti.

Listenin ilk sıralarında yer alan Amerika'dan ise söz konusu sürede 2 milyon 403 bin 197, İngiltere'den 2 milyon 294 bin 463, Fransa'dan da 2 milyon 236 bin 468 kişi İstanbul'u ziyaret etti.

Söz konusu ülkelerin yanı sıra dünyanın hemen her yerinden kente turist geldiği görülüyor. Afrika Komorlar Birliği'nden son 5 yılda 5 bin 66, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'dan 2 bin 277, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu'dan ise 77 kişi turist olarak İstanbul'a geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDünyanın Dört Bir Yanından TuristTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'ya yükseldi
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'ya yükseldi
"Milletin zamanını israf etmenin manası yok"
"Milletin zamanını israf etmenin manası yok"
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ