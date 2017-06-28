Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100618
ALTIN
141.194
DOLAR
3.5120
STERLIN
4.5422
EURO
3.9960
Herkes İçin Orjinal Sanat 
Herkes İçin Orjinal Sanat 
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında...
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Milli binici Karaevli'ye men cezası
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü gibi bakıyor
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü...

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama

İstanbul'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama

İstanbul'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:32
9 Okunma
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama

İSTANBUL

İstanbul'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla 20 - 27 Haziran arasında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Fatih, Bağcılar ve Avcılar'da operasyonlar düzenledi.

Baskın yapılan adres ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 415 gram esrar, 14 kilo 55 gram bonzai, 8 bin 751 uyuşturucu hap, 280 gram metamfetamin, 169 gram skank ile 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 904 mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca, bonzai imalathanesi olarak kullanılan bir evde çok miktarda, aseton, fare zehiri, sinek ve tarım ilaçları ile poşetleme makinesi bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOperasyonUyuşturucuTutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 senedir süren Kıbrıs sorunu artık çözüme kavuşturulmalı
50 senedir süren Kıbrıs sorunu artık çözüme kavuşturulmalı
Astsubay Şenel Ağıl toprağa verildi
Astsubay Şenel Ağıl toprağa verildi
Hakkari'de 1 polis şehit oldu
Hakkari'de 1 polis şehit oldu
Alınan önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı
Alınan önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı
11 günde 56 kişi boğulmaktan kurtarıldı
11 günde 56 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi
Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ