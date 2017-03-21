İstanbul'daki polislerin 'ByLock' davasında ikinci duruşma

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 63'ü tutuklu 86 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında oluşturulan binadaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya, 60 tutuklu sanık, 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan bir sanık avukatı, dün müvekkillerinin ifade verdikten hemen sonra savunmalarının isim ve soy isimleri açık yazılarak internete düştüğünü belirterek, "Basının uyarılmasını istiyoruz." dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Fikret Demir de "Sansür mü uygulayayım?" diye konuştu.

Sanık avukatının, "En azından isim ve soy isimleri kodlanarak yazılabilir, bu şekilde uyarılabilir." demesi üzerine Başkan Demir, "Yapabileceğiniz bir şey varsa yapın." ifadesini kullandı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanan emniyet görevlilerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 63'ü tutuklu 86 polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.