İstanbul'daki 'mahrem imamlar' davası sanıkları hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem" nitelikli sözde emniyet teşkilatı yapılanmasında yönetici oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 181'i tutuklu 198 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen ilk duruşmaya, tüm sanıklar ve avukatları katıldı.

Müşteki avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, sanık yakınları ile çok sayıda izleyici takip ediyor.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 198 sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların görevleri, sorumlu oldukları il ve emniyet teşkilatı içindeki yapılanmalarının anlatıldığı iddianamede, sanıklardan Erol Kılıç ve Enver Mutlu'nun örgütün sözde "emniyet imamı" Süleyman Uysal ile irtibatlı bulunduğu, yine Enver Mutlu ile Fetullah Sönmez, Emre Zeren ile Ceyhun Cücügen'in örgütün Bank Asya ile örgüt liderinin talimatıyla toplanan ekonomik kaynakların örgütsel sisteme sokulmasından sorumlu Ali Çelik'le irtibatı olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklardan 134'nün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock", 36'sının da "Eagle" kullanıcısı olduğu ifade edilerek, sanıkların 25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıkları kaydediliyor. İddianamede, gizli tanık beyanları da bulunuyor.​