İstanbul'daki helikopter kazasında çalışmalar yeniden başladı

İstanbul'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne, kazanın gerçekleştiği Bostancı Sahili'nin yaklaşık 500 metre açıklarında demirledi. Dalgıçlar, helikopterin enkazının çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada pilot İsmet Özgür'ün kaldırıldığı Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden gece saatlerinde servis katında alındığı ve tedavisinin burada sürdüğü öğrenildi.

Dün saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası "TC-HYU" olan, "BELL 430" model helikopter, Bostancı Sahili açıklarında düşmüş, kazada Kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İ. Ünver hayatını kaybetmiş, pilot İsmet Özgür ise yaralanmıştı.