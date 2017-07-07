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İstanbul'daki darbe davalarında ilk karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 24 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Astsubay Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul'daki darbe davalarında ilk karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 24 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Astsubay Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

07 Temmuz 2017 Cuma 16:57
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İstanbul'daki darbe davalarında ilk karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Astsubay Yusuf Yıldız'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Yusuf Yıldız ve sanık avukatları ile TBMM ve Başbakanlık avukatları katıldı.

Duruşmada TBMM adına katılma talebinde bulunan avukat Faik Işık, darbe girişimi sırasında meclisin de bombalandığını anlatarak, sanığa sadece anayasa düzen değiştirmeye teşebbüs etmek suçundan değil, TCK'nın 311. maddesinde yer alan "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek" suçundan da ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararında TBMM'nin katılma talebini kabul etti.

Sanık avukatı da söz alarak, müvekkilinin alt rütbede bir asker olduğunu ve bu nedenle kendisine verilen emir doğrultusunda hareket ettiğini savunarak, müvekillinin herhangi bir örgüte üye olmadığını öne sürdü.

Yıldız'ın olay gecesi silah kullanmadığını iddia eden sanık avukatı, müvekkilinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Yusuf Yıldız, 15 Temmuz'da mesai bitimine müteakip evine gitmeyi beklerken şu anda vatan haini olarak mahkeme karşısında olduğunu belirterek, "FETÖ'cü değilim. Darbeyi destekleyen bir tavrım ve fiilim olmadı. Darbe toplantısına katılmadım, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Karar

Duruşmada verilen kısa bir aranın ardında hükmü açıklayan mahkeme, tutuklu sanık astsubay Yusuf Yıldız'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini karara bağladı.

Mahkeme, sanığın atılı suç nedeniyle bir pişmanlığının bulunmayışı ve verilen hapis cezasının geleceği üzerindeki olası etkisi nazara alınarak Yıldız hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına gerek yer olmadığını karar verdi.

Sanık hakkında her ne kadar "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümütini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açılmış ise de sanığın söz konusu kurumlara karşı bir eyleminin olmadığı kanaatine varan mahkeme heyeti, sanığa bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığını karara bağladı.

Mahkeme heyeti, sanığa yöneltilen "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Erlere beraat

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, olay tarihinde er olarak görev yapan diğer 23 sanığın ise suç işleme kasıtlarının olmaması nedeniyle tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Söz konusu karar, FETÖ'nün İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin açılan davalarda verilen ilk karar oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖİstanbuldaki Darbe Davalarıİstanbul Valiliğini Işgal Eden AskerlerSon Dakika
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